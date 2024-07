L'incendio divampa a bordo: l'elicottero dei vigili del fuoco costretto all'atterraggio d'emergenza

Paura per i due piloti a bordo dell'elicottero dei vigili del fuoco "Geronimo", avvolto dalle fiamme e costretto a un atterraggio di emergenza all'aeroporto di Reggio Calabria. L'incidente è avvenuto intorno alle 15:45 di lunedì 22 luglio, proprio mentre il mezzo stava rientrando da un'operazione anticendio boschivo.

A rendere noto l'incidente sono gli stessi vigili del fuoco su X. Fortunatamente i due uomini sono riusciti a lasciare in tempo l'elicottero. Uno di loro è illeso, mentre l'altro ha riportato ferite non gravi. Entrambi sono stati trasferiti in ospedale per gli accertamenti medici, mentre saranno ora da verificare le cause dell'incendio a bordo.

Dalle prime informazioni sembra che possa essersi trattato di un problema al motore: secondo quanto ricostruito dagli stessi vigili, l'incidente è avvenuto nella fase di decollo. Poco prima di prendere quota, il velicolo Erickson ha sprigionato delle fiamme. I piloti se ne sono accorti in tempo e sono riusciti a scendere mentre i rotori erano già in moto. Subito dopo l'elicottero si è ribaltato e ha preso fuoco distruggendosi. Un'indagine è stata avviata per ricostruire le cause dell'incidente.