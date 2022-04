L'operaio morto alla Farnesina, il giallo della scomparsa e del telefono che non si trova

Proseguono le indagini per fare luce sulla morte di Fabio Palotti, l'operaio di 39 anni morto ieri a Roma. L'uomo è rimasto schiacciato mentre lavorava alla manutenzione di uno degli ascensori nella sede del ministero degli Esteri. Il corpo privo di vita dell'uomo, che era sposato e aveva due figli, è stato trovato da un collega. Ci sono però alcuni punti oscuri. Non si trova un telefono cellulare della vittima. C'è poi un "buco" nella ricostruzione delle ultime ore di vita dell'uomo. Non ha passato la notte a casa, ma sembra che nessuno lo avesse cercato. Solo ieri (giovedì 28 aprile) è scattato l'allarme, quando il corpo è stato trovato. E' possibile che la morte sia avvenuta mercoledì? Non è la sola domanda senza risposta. In procura è stato aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti.

Il ritrovamento del corpo

Il cadavere di Palotti viene trovato da un collega in un vano ascensore. Qui le prime domande. Quando si effettua una manutenzione su un elevatore, si aziona un freno di emergenza per impedirne la messa in moto. Non era stato attivato? Palotti aveva dimenticato di azionarlo? Oppure il meccanismo non ha funzionato? Nelle prossime ore sarà eseguita anche una perizia sull'ascensore.

Il cellulare e la sparizione

"Un cellulare personale, a differenza di quello di servizio, non è stato ancora trovato dopo la scoperta del cadavere ieri mattina da parte di un collega della vittima. Questo è un punto che va chiarito", ha detto l'avvocato dei familiari di Palotti, Michele Montesoro. Il 39enne, in base a quanto riferito dal legale, lavorava per una ditta che si occupava stabilmente della manutenzione interna al ministero degli Esteri, e secondo quanto ricostruito finora, mercoledì era di turno dalle 14.30 fino alle 22, ma gli ultimi contatti con gli amici e i familiari risalgono a poco prima delle 18.30.

L'allarme da parte dei familiari è scattato la mattina successiva, quasi in contemporanea al ritrovamento. "Quel giorno avevano avuto un piccolo diverbio (con la moglie, ndr) e poteva starci quella sera volesse stare da solo e passare la notte dai genitori - ha spiegato il legale - L'indomani la moglie ha chiamato i genitori per sapere se avessero notizie del marito. I genitori erano stati contattati da un collega del figlio allarmato della presenza dell'auto nel parcheggio della Farnesina. Dopo pochi minuti hanno ricevuto la telefonata in cui gli è stato detto che il figlio era morto".

Autopsia, perizie e interrogatorio di colleghi e datore di lavoro potranno dare delle risposte ai tanti dubbi già nelle prossine ore.