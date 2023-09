Tir centra in pieno auto di operai, lo schianto è terrificante: due morti e un ferito gravissimo

Ancora morti sulle strade italiane. Ancora morti sul lavoro. L'incidente è avvenuto lunedì pomeriggio sulla statale 379 che collega Brindisi a Bari nei pressi dello svincolo per Torre Spaccata, nel territorio di Fasano.

Gravissimo incidente a Fasano: due morti

Due persone morte e una terza ferita in gravi condizioni. A perdere la vita i tecnici di un'azienda che era impegnata in lavori sulla statale: Domenico Paolo Catucci, 55 anni, di Gioia del Colle e Angelo Rotondella, 50 anni, di Spinazzola. Erano a bordo di una Ford Fiesta, a quanto pare ferma in quel tratto della statale dove c'è un restringimento della carreggiata. Un tir li ha travolti.

Nel giro di pochi minuti sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale. Una terza persone all'interno della Fiesta è rimasta ferita: l'uomo è stato trasportato all'ospedale Perrino di Brindisi, le sue condizioni sono ritenute gravissime. L'autista del mezzo pesante è illeso. L'esatta dinamica dell'episodio, come riporta BrindisiReport, è ancora al vaglio della polizia stradale. Non è chiaro se la Fiesta fosse accostata al ciglio della strada. Il tratto della superstrada è stato chiuso a lungo per consentire i rilievi e la rimozione dei veicoli. E' stato riaperto solo intorno alle 21.

Ancora un incidente in un tratto con restringimenti

"L'ennesimo incidente mortale sul lavoro verificatosi sulla statale 379 tra Bari e Brindisi, dove hanno perso la vita due tecnici e un terzo versa in gravi condizioni, oltre a suscitare sentimenti sentiti di cordoglio e vicinanza alle famiglie, deve interrogare con forza sulle misure di sicurezza necessarie a tutela della salute e della vita di ogni lavoratore, in una regione che nei primi sette mesi del 2023 ha già contato 29 vittime sul lavoro", denunciano la segretaria generale della Cgil Puglia, Gigia Bucci, e il segretario generale Fillea Puglia, Ignazio Savino. "Agli organi preposti - proseguono i due dirigenti - tocca stabilire il rispetto di tutte le norme di sicurezza. Soprattutto gli interventi su strade e autostrade con restringimenti comunque aperte al traffico sono troppo spesso scenari di incidenti. Quella della sicurezza sul lavoro è una delle priorità in un Paese che conta oltre mille morti l'anno. Rispetto della salute e sicurezza dei lavoratori che è uno dei temi al centro della manifestazione nazionale indetta da Cgil e oltre cento associazioni di impegno civile e sociale per il prossimo 7 ottobre a Roma".

In realtà è da appurare perché la squadra di operai si trovasse in quel punto. Anas ha fatto sapere che su quel tratto di strada non erano in corso interventi, sopralluoghi o verifiche. Da capire inoltre se le persone fossero già uscite dall'abitacolo quando è sopraggiunto il tir che le ha travolte, oppure si trovassero ancora nell'auto.

Continua a leggere su Today.it...