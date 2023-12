Ambulanza si scontra con un bus in gita: ci sono quattro morti

Un drammatico incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 27 dicembre all'interno della galleria Ca' Gulino lungo la strada statale che collega Urbino a Fermignano. Un pullman si è scontrato contro un'ambulanza dell'Ast1 Pesaro: il bilancio è di quattro morti. Nell'urto il mezzo di soccorso si è incendiato e una densa nube di fumo ha invaso la galleria e ne è fuoriuscita. 7

Scontro tra ambulanza e bus: quattro morti

Le vittime sono le quattro persone che si trovavano a bordo dell'ambulanza: il medico, l'infermiere, l'autista-soccorritore e il paziente.Dall'ospedale di Torrette di Ancona si è levata un'eliambulanza, ma, stando a quanto si è appreso, per le vittime non c'era già più nulla da fare. A bordo dell'autobus c'erano una trentina di ragazzi di Grottammare in gita, che sono riusciti a fuggire prima che scoppiasse l'incendio. Salvo anche il sacerdote che li accompagnava. Alcuni bambini, di età compresa tra i 3 e gli 8 anni, sono rimasti lievemente feriti. I piccoli, che si trovavano sul bus, hanno riportato solo qualche lieve escoriazione e tanta paura. Lievemente ferito anche l'autista dell'autobus.

La strada è stata chiusa al traffico per consentire l'arrivo dei soccorsi: sul posto stanno operando un elicottero, diverse ambulanze e i vigili del fuoco, per circoscrivere l'incendio e la nube di fumo che si è sviluppata.