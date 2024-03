Ferrari si schianta a 200 all'ora sul guardrail e prende fuoco: due morti carbonizzati

Due persone sono morte in un gravissimo incidente stradale avvenuto sul raccordo autostradale A4 - A5 in direzione Santhià, all'altezza di Alice Castello, nel Vercellese. Coinvolta un'auto di grossa cilindrata, una Ferrari con targa svizzera che ha preso fuoco dopo essersi schiantata contro il guardrail a velocità molto elevata.

Difficile identificare le vittime

Lo schianto è avvenuto poco dopo le 12.30 di domenica 31 marzo all'altezza del comune di Alice Castello. Secondo la ricostruzione della polizia stradale, l'auto avrebbe centrato il guardrail a una velocità di 200 km l'ora, per poi schizzare nuovamente verso la carreggiata dove ha preso fuoco. Fortunatamente non sono stati coinvolti altri veicoli perché in quel momento la tratta non era trafficata. Lungo la strada sono rimasti i pezzi di lamiera e pneumatici che si sono staccati dalla vettura. La Ferrari è un modello GTC4 Lusso di colore bianco, ha preso fuoco all’istante e per i due occupanti non c’è stato scampo. All'arrivo dei vigili del fuoco di Vercelli, i due corpi erano già carbonizzati e per riuscire ad estrarli è stato necessario tagliare le lamiere della vettura. Gli agenti della Polstrada in queste ore stanno cercando di identificare i due corpi, ma le operazioni si annunciano complicate. Sono stati avvertiti gli agenti di Chiasso per provare a dare un nome alle vittime.