Ferrari a 200 km all'ora contro guardrail, si spezza in due e prende fuoco: due morti carbonizzati. Le foto dal luogo dell'incidente

Forse un malore dell'uomo alla guida. Forse l'alta velocità. Sono impressionanti le immagini dal luogo dell'incidente stradale del giorno di Pasqua sulla bretella di raccordo tra Ivrea e Santhià: due persone sono morte carbonizzate nel rogo di una Ferrari. Lo schianto è avvenuto dopo la galleria di passo d'Avenco all'altezza di Alice Castello (Vercelli), in direzione Milano-Santhia. Non sono rimaste coinvolte altre vetture.

Le immagini

Per motivi tutti da chiarire la super car, con targa svizzera, è andata a schiantarsi contro il guardrail e ha preso fuoco. L'impatto è stato così violento che la Ferrari, un modello GTC4 Lusso, di colore bianco, si è spezzata letteralmente a metà. La parte anteriore schiantata contro lo spartitraffico in cemento e poi divorata dalle fiamme, quella posteriore invece sbalzata a cinquanta metri di distanza, fino a una piazzola d'emergenza. Per riuscire a estrarre i corpi dall'abitacolo i vigili del fuoco sono stati costretti a tagliare le lamiere. La bretella è rimasta chiusa a lungo.

Incidente sull'asfalto bagnato: schianto violentissimo

Al momento dell'incidente l'asfalto era bagnato. Il guidatore ha perso il controllo e il bolide ha colpito in pieno la spalletta di cemento del guardrail centrale. Un impatto devastante. Con ogni probabilità correva a circa 200 km all'ora. Forse di più, a vedere i rottami.