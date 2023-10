Terrificante schianto tra Ferrari e camper: due morti carbonizzati

Gravissimo incidente stradale lunedì mattina sulla strada statale 195 nel Sulcis, nei pressi di San Giovanni Suergiu (Carbonia-Iglesias) all'altezza di via Porto Botte. Due morti carbonizzati in uno schianto, violentissimo, tra una Ferrari e un camper. Ancora sangue sulle strade sarde.

Sul posto ci sono forze dell'ordine, vigili del fuoco e mezzi dei soccorritori, la statale è stata chiusa al traffico. Anche un terzo mezzo, una Lamborghini, è rimasto coinvolto nell'incidente (praticamente illesi gli occupanti). Le auto sportive stavano prendendo parte a un raduno molto noto, la Sardinia Supercar Experience.

Lo schianto in un rettilineo, durante un sorpasso. A perdere la vita i due cittadini, pare stranieri, a bordo del bolide di Maranello. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli, così come non sono state rese note le generalità delle vittime dell'incidente.

Continua a leggere su Today.it...