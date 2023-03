Distruggono due Ferrari schiantandosi contro una casa

Due supercar sono finte contro una casa a Osimo, in provincia di Ancona. È successo attorno a mezzogiorno di oggi sabato 4 marzo 2023 quando per cause in corso di accertamento due Ferrari sono finite contro lo stesso muro di cinta di una abitazione alla periferia della cittadina marchigiana. Forse l'errore nell'impostazione di una curva. Una supercar ha poi preso fuoco.

Sul posto sono accorse le ambulanze del 118 e i vigili del fuoco del distaccamento di Osimo e della centrale Ancona con l’autobotte mentre in volo si è alzato l'elisoccorso dell’ospedale regionale di Torrette: il velivolo è tornato indietro senza atterrare: l'unico ferito, uno dei conducenti, presentava solo qualche lesione ed è stato accompagnato in ospedale in ambulanza.

I conducenti, un belga e un olandese, si trovavano in vacanza da amici.