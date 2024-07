Scontro tra treni, ci sono feriti: "Sassi scagliati come proiettili"

Due treni si sono scontrati, intorno alle 16:30, all'altezza di via Toscana, a Parma, lungo la linea ferroviaria Piacenza-Bologna. Secondo quanto si è appreso sarebbero coinvolti un treno merci diretto verso Reggio Emilia e uno passeggeri regionale destinato verso la stazione di Parma. Nonostante l'incidente il treno passeggeri ha raggiunto la stazione di Parma mentre il treno merci sarebbe deragliato provocando ingenti danni, con pali divelti e auto colpite da sassi lanciati dalla massicciata come proiettili.

Come riporta Parmatoday alcune persone sarebbero rimaste ferite non in modo grave: tra i contusi una mamma e un bambino che si trovavano a passare lungo la strada che costeggia i binari. Una trentina le macchine parcheggiate lungo la stazione che risultano danneggiate. Interrotta la linea storica Piacenza-Bologna.