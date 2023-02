L'auto si schianta contro un albero: gravi quattro giovani tra i 16 e i 22 anni

Ancora un drammatico incidente, con dei giovani che lottano tra la vita e la morte. Quatto ragazzi in condizioni gravi dopo lo schianto avvenuto nella notte a Fiano Romano, vicino Roma. L'auto, a bordo della quale c'erano cinque giovani tra i 16 e i 22 anni, si è schiantata contro un grosso albero.

L'incidente è avvenuto poco dopo le tre di notte all'altezza del km 23 e del civico 117. L'auto, guidata da un 21enne, stava procedendo verso Fiano Romano quando, per cause ancora da chiarire, è andata a sbattere contro un albero sul lato destro della carreggiata per fermarsi poi definitivamente contro un altro albero.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto dall'abitacolo i ragazzi e li hanno affidati alle cure degli operatori del 118. Quattro sono stati portati in codice rosso agli ospedali Gemelli e Sant'Andrea, ma non sarebbero fortunatamente in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri per gli accertamenti sulla dinamica.