Scontro frontale con un furgone: 28enne muore tra le lamiere

Drammatico incidente a Follina, in provincia di Treviso. Un ragazzo di 28 anni, Ayoub Hatimi, ha perso la vita nella notte tra venerdì 15 e sabato 16 settembre. Verso l'1.30 i residenti di Via Pedeguarda a Follina hanno dato l'allarme ai soccorsi dopo essere stati svegliati di soprassalto da un boato proveniente dalla strada.

Un'Audi e un furgone si erano scontrati tra loro in un incidente costato la vita al 28enne di origini marocchine, residente a Miane. Secondo le prime ricostruzioni dell'accaduto la vittima stava viaggiando al volante di una Audi A4 in direzione Pieve di Soligo quando, per cause in corso di accertamento, all'uscita da una curva è finito contro un furgone Ford Tourneo guidato da un 53enne di Miane, rimasto ferito non in maniera grave.

Nell'impatto il giovane è rimasto incastrato tra le lamiere dell'auto perdendo la vita praticamente sul colpo. Il personale medico intervenuto sul posto non ha potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. Il 53enne alla guida del furgone è stato invece portato in ospedale a Conegliano per le cure del caso. Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti i carabinieri. Sull'incidente la Procura ha invece aperto un fascicolo per omicidio stradale.

