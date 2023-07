Il Frecciarossa deragliato a 300 all'ora per un filo sbagliato

Il treno lanciato a 300 chilometri orari percorre le campagne del Lodigiano. Nella cabina di pilotaggio del Frecciarossa Milano-Salerno 9595 si trovavano due macchinisti: Mario Di Cuonzo 59 anni, di Capua e Giuseppe Cicciù, 51 anni, di Reggio Calabria. Quasi non hanno il tempo di accorgersi di quello che accade quando improvvisamente in corrispondenza di uno scambio tra Livraga e Ospedaletto la prima carrozza del convoglio esce dai binari finendo su un binario morto dove travolge carrelli e finisce la propria corsa contro una palazzina delle ferrovie. Il resto del convoglio avrebbe invece proseguito la corsa ancora un po' con la seconda carrozza che ad un certo punto si sarebbe ribaltata.

Nell'incidente oltre ai due macchinisti rimangono ferite decine di persone: 32 i nomi dei feriti nel bilancio ufficiali. Era il 6 febbraio 2020. Oggi due operai dipendenti di Rfi addetti alla manutenzione delle infrastrutture sono stati condannati a tre anni di carcere nella prima parte del processo: i legali per loro avevano scelto il rito abbreviato e il giudice per l'udienza preliminare Francesco Salerno ha emesso la sentenza con l'accusa di concorso in omicidio plurimo colposo e disastro ferroviario. Il giudice ha assolto un altro dipendente di Rete ferroviaria italiana mentre ha rinviato a giudizio cinque imputati. Il processo con rito ordinario si aprirà il prossimo 9 gennaio.

I due operai condannati, secondo la ricostruzione delle indagini coordinate dall'allora Procuratore di Lodi Domenico Chiaro, poche ore prima del deragliamento installarono sullo scambio numero 5 del Posto movimento Livraga un attuatore prodotto un anno e mezzo prima da Alstom Ferroviaria a Firenze e che si era rivelato difettoso: era stata accertata un'inversione dei fili numero 16 e 18 nel cablaggio interno.

Per questo sono stati rinviati a giudizio, in ambito Alstom, l'operaio interinale che si ritiene effettuò il cablaggio errato e l'operatore del banco di collaudo che firmò la scheda attestante la regolarità del prodotto, oltre a due quadri ritenuti responsabili dei processi di progettazione e di produzione di quel tipo di componenti. Sul fronte di Rfi è stato invece rinviato a giudizio un funzionario che risulta avesse la responsabilità di sovrintendere ai protocolli delle procedure di manutenzione degli scambi, nei quali secondo l'accusa quel tipo di difetto non era stato previsto.