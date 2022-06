Tragedia del Mottarone, i periti: "Un ingranaggio della funivia andava sostituito"

Arrivano le prime risposte da parte dei periti sulla funivia del Mottarone, precipitata il 23 maggio dello scorso anno uccidendo 14 passeggeri. I tecnici hanno riscontrato "tre fili lesionati ad 8 millimetri dal colletto della testa fusa della traente inferiore del veicolo 3. Preme sottolineare - dicono - che qualora tali lesioni si fossero riscontrate durante le ispezioni mensili previste da norme si sarebbe dovuta dismettere la testa fusa anticipando la data di scadenza della stessa".

I tecnici hanno chiesto altro tempo per terminare le analisi. Proroga che è stata concessa. Il gip del tribunale di Verbania, Annalisa Palomba, ha infatti stabilito il rinvio della udienza conclusiva dell'incidente probatorio. L'udienza, che era fissata per il 14, 20 e 21 luglio, si terrà il 20, 21 e 24 ottobre. Il rinvio è stato chiesto proprio da collegio dei periti, che ha scritto al giudice evidenziando come gli esami di laboratorio da effettuare a valle delle prove già completate, potranno essere conclusi soltanto a fine luglio e, quindi, la relazione finale potrà essere depositata entro fine settembre.

"Eravamo fiduciosi che lo svolgimento delle indagini frattografiche (analisi specifiche su metalli, ndr) su un individuato gruppo di fili della fune collassata ci potesse fornire una luce sulle ragioni del collasso stesso - spiega Antonio De Luca, ordinario di Tecnica delle costruzioni all'Università Federico II di Napoli che guida il collegio dei periti - . Poichè invece abbiamo trovato ossidazioni molto consistenti su questi fili, riteniamo di operare in maniera estesa le indagini frattografiche". Richiesta di proroga era pervenuta anche dal collegio informatico, allo scopo di "armonizzare" le perizie ed evitare il rischio "di rilasciare tutta una serie di informazioni e dati che rimarrebbero privi della valutazione del collegio".

In un video cosa si poteva fare per evitare la tragedia del Mottarone

La testa fusa è l'elemento che consente l'aggancio della fune traente alla cabina della funivia. Un video dell’azienda Funimont - che si occupa di manutenzioni e montaggio di impianti a fune ed è del tutto estranea alla vicenda - mostra come dovrebbe avvenire la preparazione di una "testa fusa".