Terrificante schianto frontale tra auto e bus all'ingresso della galleria: due morti

Lo schianto è stato molto violento. Un grave incidente si è verificato lunedì nel tardo pomeriggio lungo il raccordo Sicignano-Potenza, all'altezza della galleria in territorio di Buccino. Sono morte due persone. Lo scontro ha coinvolto un autobus che viaggiava in direzione Potenza e un'auto, su un tratto a doppio senso di marcia (causa lavori) all'imbocco della galleria. La parte anteriore del veicolo è stata sventrata. Illesi i passeggeri a bordo del pullman.

Incidente a Buccino sul raccordo Sicignano-Potenza: 2 morti

Le vittime sono marito e moglie, rispettivamente di 74 e 69 anni, di Pomigliano d'Arco (Napoli). Viaggiavano a bordo della Toyota CHR che procedeva in direzione nord verso il salernitano e che, per cause da accertare, si è schiantata contro il bus.

Sul posto agenti della polizia stradale, personale Anas, vigili del fuoco e magistrato di turno. A lungo chiuso al transito, in direzione di Sicignano, il tratto del raccordo interessato dall'incidente. Il traffico ha registrato grossi rallentamenti nella zona, ed è stato deviato all'altezza di Vietri di Potenza. Si è reso necessario l'arrivo di due gru per la rimozione dei veicoli. I corpi delle due vittime dell'incidente sono stati trasferiti all'obitorio del vicino ospedale di Polla.

In Italia 3.000 morti all'anno in incidenti stradali

Ogni anno in Italia circa tremila persone muoiono in incidenti stradali: è una strage "quotidiana" che a fine 2023 vedrà molto probabilmente numeri simili a quelli dell'anno precedente. Nel 2022, ultimo anno per cui ci sono dati Istat completi, sono stati 3.159 i morti in incidenti stradali in Italia (+9,9% rispetto all’anno precedente), 223.475 i feriti (+9,2%) e 165.889 gli incidenti stradali (+9,2%), valori tutti in crescita rispetto al 2021 (quando a causa della pandemia e della ridotta circolazione conseguente i numeri erano ovviamente in netto calo) ma ancora in diminuzione nel confronto con il 2019 per incidenti e feriti (rispettivamente -3,7% e -7,4%). Il numero di vittime nel 2022 è stato invece pressoché stabile, di poco inferiore a quello registrato nel 2019 (-0,4%). I morti entro le 24 ore dagli incidenti sono 2.651, mentre si contano 508 deceduti dal secondo al trentesimo giorno dopo gli incidenti.

Continua a leggere su Today.it...