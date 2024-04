Schianto devastante in galleria, auto centra in pieno lo spigolo del muro in cemento: morti due giovani

Morte in galleria. Si è verificato un gravissimo incidente stradale nella galleria "I Pianacci" della circonvallazione a Montesilvano (Pescara) nella notte tra giovedì 11 e venerdì 12 aprile. Come riporta Loris Zamparelli su IlPescara, l'Alfa Romeo si è andata a schiantare contro uno spigolo all'interno del tunnel dopo aver tamponato un'altra vettura.

L'impatto con il muro laterale della galleria, avvenuto poco prima delle ore 3, è stato molto violento e per i due giovani a bordo della vettura non c'è stato niente da fare. Le vittime sono un ragazzo di 23 anni residente a Pescara e una ragazza di 33 anni residente a Montesilvano. Entrambi originari della Romania. Sono morti sul colpo.

I vigili del fuoco del comando provinciale di Pescara hanno estratto a fatica i corpi senza vita dalle lamiere accartocciate. Gli agenti della polizia stradale hanno effettuato tutti i rilievi. Per permettere il lavoro dei soccorritori il tratto interessato dall'incidente è rimasto chiuso al traffico. L'esatta dinamica del sinistro e le cause dell'incidente stradale mortale sono in fase di accertamento.