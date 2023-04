Tragico scontro tra due auto: morti tre giovani

Un impatto violentissimo costato la vita a tre giovani, due ragazzi e una ragazza. L'incidente è avvenuto poco prima delle 21 di giovedì 27 aprile nel Tarantino, e precisamente sulla strada provinciale ex 580 tra Ginosa e Marina di Ginosa.

Incidente a Ginosa, in provincia di Taranto: 3 morti

A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, sono state due auto: una Punto e una Grande Punto. L'incidente, avvenuto in un tratto di strada rettilineo, non ha lasciato scampo a entrambi gli occupanti di una delle due auto: un uomo e una donna di 30 e 25 anni, entrambi di origini rumene, che sono morti sul colpo. Un altro giovane di 27 anni, Alessandro Calabrese, di Marina di Ginosa, è deceduto in ambulanza durante il trasporto in ospedale. C'è anche un ferito, ricoverato a Castellaneta: le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco che hanno estratto i corpi delle vittime dalle lamiere delle auto. Un intervento durato circa due ore. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Ginosa e della compagnia di Castellaneta. Spetterà a loro ricostruire la dinamica dell'incidente.

La tragedia arriva solo due giorni dopo il gravissimo incidente di Bitonto, vicino Bari, che ha fatto quattro vittime, tutte giovanissime.

Leggi tutte le altre notizie sull'homepage di Today