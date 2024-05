Giostra precipita durante la festa patronale: "Bambini caduti da 10 metri, senza freni"

Diverse persone, tra cui alcuni bambini sono rimasti feriti nella sera di lunedì 20 maggio a San Severo (Foggia) durante la festa patronale in onore della Madonna del soccorso. Secondo quanto si apprende in seguito alla rottura di una giostra ci sarebbe almeno una dozzina di feriti. I più gravi sono stati trasportati in ospedale.

Sul posto i vigili del fuoco e le squadre di soccorso. Le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire la dinamica: la giostra si sarebbe staccata da supporto precipitando per alcuni metri.

Il primo bilancio parla di almeno una decina di feriti tra cui diversi minorenni che riportano fratture e traumi da caduta. I feriti sono stati trasportati in diversi ospedali della provincia. Tre a San Severo e gli altri tra Foggia e San Giovanni Rotondo.

Il grave incidente è avvenuto intorno alle 22, nel parco allestito in via Fortore: avrebbero ceduto alcuni cavi dell'attrazione alta oltre 10 metri. L'incidente si è verificato davanti a numerosi avventori che affollavano il luna park.