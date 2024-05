Si stacca la giostra e i bambini precipitano nel vuoto: ipotesi cedimento dei cavi

Si è sfiorata la tragedia a San Severo (Foggia) dove nella serata di ieri, 20 maggio, al luna park allestito per i festeggiamenti della Madonna del Soccorso una giostra si è letteralmente staccata e nove giovani sono rimasti feriti. Adesso è tempo delle indagini per capire cosa è accaduto e accertare eventuali responsabilità. La prima ipotesi è il cedimento di alcuni cavi.

Facciamo un passo indietro. Quando si è verificato l'incidente il luna park era affollato, i festeggiamenti della Madonna del Soccorso sono molto sentiti nella cittadina pugliese. A cedere è stata la giostra Thrill fall, alta dieci metri. Sono rimasti feriti 9 adolescenti, tra i 10 e i 13 anni, tutti portati in ospedale. Le più gravi sono due ragazzine.

Il sindaco di San Severo, Francesco Miglio, spiega che le giovani hanno ricevuto "prognosi di 40 e 30 giorni" e sono "ricoverate a San Giovanni Rotondo e Foggia". Una ha riportato la "frattura del femore e di alcune vertebre", l'altra "la frattura del bacino e delle vertebre". Gli altri sette ragazzini feriti "sono in osservazione" e dovrebbero essere "dimessi a breve, forse tra qualche ora". "Ieri sera - continua Miglio - si erano diffuse voci allarmistiche davvero brutte e sconfortanti in cui addirittura si ipotizzava il decesso di uno dei bambini coinvolti. Così non è, nessuno di loro è in pericolo di vita".

A causare l'incidente, secondo quando spiegato sempre dal sindaco, probabilmente è stato il cedimento dei cavi. L'impianto è stato sequestrato e si dovrà capire se all'origine c'è un errore umano, un problema di montaggio o di manutenzione.