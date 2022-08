La morte di Giovanni Zanier, la soldatessa Usa potrebbe evitare il processo in Italia

Non si spengono le polemiche per la morte Giovanni Zanier, il quindicenne travolto e ucciso a Porcia (Pordenone) da una soldatessa americana di 20 anni che guidava ubriaca. La mamma del ragazzo rivendica giustizia. "Quella donna deve essere processata in Italia e scontare qui l'intera pena", dice Barbara Scandella, affidando alla stampa locale il suo sfogo. In base ad accordi internazionali infatti potrebbe essere giudicata negli Usa. Una testimone intanto racconta di averla vista guidare "a zig zag, completamente ubriaca".

"Non potrò mai perdonare quella donna", dice al Messaggero Veneto. E racconta che la notizia dell'incidente le è arrivata con la telefonata di un'amica. "Stamattina - si sfoga - sono entrata in camera sua, ho pianto e urlato: Giovanni, perché mi hai lasciata? Mio figlio era nato per la socialità, era amico di tutti, legava con tutti. Era una persona amabile".

Il nodo del processo non è di poco conto. Per la Convenzione di Londra del 1951, sulla giurisdizione dei militari Nato in Europa, i soldati possono essere giudicati nei rispettivi Paesi. Spetta al ministro della Giustizia italiano, “a discrezione o su richiesta della base americana, invocare il difetto di giurisdizione e consentire così all’indagato statunitense di essere giudicato nel proprio Paese”.

La morte di Giovanni ha riportato anche l'attenzione su un tema già sollevato dai residenti in passato: quello delle strade poco illuminate. "Parlano delle strade buie - dice la mamma di Giovanni riferendosi ai giornali - forse i ragazzi avrebbero visto lei e avrebbero potuto salvarsi, visto che lei non era in condizione di vedere loro".

Buie o no, infatti, la soldatessa statunitense aveva un tasso alcolemico nel sangue pari a 2,09 grammi per litro, 4 volte il limite consentito. Adesso è ai domiciliari nella base Usaf (aeronautica militare statunitense) dove presta servizio. E spunta una testimonianza. "Quella donna si è messa al volante completamente ubriaca", dice una testimone oculare, che ha rilasciato alla Procura di Pordenone una ricostruzione di quanto accaduto sabato notte. Si tratta di una testimonianza raccolta dal Gazzettino: "Siamo uscite assieme dalla medesima discoteca - ha riferito la donna agli investigatori -. Nel parcheggio non riusciva nemmeno ad accendere l'auto. Zigzagava, non riusciva a tenere la strada. Giunta in prossimità della rotatoria, invece che rallentare ha accelerato, prendendo in pieno da dietro quel povero ragazzino".