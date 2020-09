Tragico schianto contro il muro: muoiono padre e figlio di un anno

Gravissimo incidente stradale ieri sera nel Bellinzonese, nel territorio di Gnosca: i morti sono due. Un uomo di 43 anni ticinese, con a bordo il figlio di un anno, stava guidando sulla strada cantonale in direzione nord quando ha perso il controllo e l'auto, una Hyundai, ha iniziato a sbandare.

L'incidente stradale di Gnosca

In un tratto di strada rettilineo l'auto è uscita di strada e si è schiantata contro il muro di una chiesa. L'impatto è stato molto violento. A causa dell’urto l’automobilista è rimasto incastrato tra le lamiere mentre il piccolo è stato sbalzato fuori dal veicolo ed è finito nel prato.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, e in supporto agenti della Polizia comunale di Bellinzona nonché i soccorritori della Croce verde di Bellinzona e della Rega che hanno subito prestato i primi soccorsi al bimbo per poi trasportarlo in ambulanza all’ospedale, dove è deceduto a causa delle gravi ferite riportate.

Anhe il 43enne è morto a causa delle gravi ferite riportate. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Bellinzona per agevolare le operazioni dei soccorritori. La dinamica dell'incidente non è ancora chiara: sarà compito della Polizia Cantonale ricostruirla con precisione.