Incidente in Lamborghini: giallo sulla velocità del Suv, la Smart trascinata per 21 metri

Si attendono ulteriori dettagli sull'incidente in cui ha perso la vita Manuel Proietti, il bambino di 5 anni investito e ucciso nel quartiere Casal Palocco di Roma durante una challenge dei youtuber "The Borderline". Nei prossimi giorni dovranno arrivare i primi risultati della consulenza disposta dai magistrati sulle telecamere a bordo e sulla velocità del Suv Lamborghini guidato dallo youtuber Matteo Di Pietro, che è stato posto agli arresti domiciliari dal gip di Roma lo scorso 23 giugno.

Secondo l'ordinanza di custodia cautelare che ha disposto gli arresti domiciliari per Di Pietro, accusato di omicidio stradale aggravato, il veicolo avrebbe raggiunto i 124 chilometri orari in via Macchia di Saponara (oltre il limite dei 30 in quel tratto di strada), a Casal Palocco, pochi istanti prima di impattare con la Smart. Il rilievo affidato dai pm, anche per accertare la dinamica, punta a stabilire con massima precisione i parametri dell'auto in quei momenti. I magistrati stanno anche tentando di recuperare tutto il materiale video delle telecamere che erano a bordo dell'auto, le quali erano utilizzate registrare i filmati social degli youtuber.

Il nodo della velocità

Ed è proprio sulla velocità che servirà fare chiarezza. Stando a quanto scrive Lorenzo Nicolini su RomaToday, la difesa confida che la perizia della procura, affidata all'ingegner Lucio Pinchera, ridimensioni il dato "monstre" dei 124 chilometri orari. La linea di Di Pietro, sul punto, è chiara, come già sostenuto nei giorni scorsi: la Lamborghini andava ben sotto i cento chilometri all'ora. Sopra il limite, ma non quanto ricostruito dagli inquirenti.

A tal proposito nell'ordinanza cautelare, emerge la testimonianza di una ragazza che si trovava a bordo del Suv: "Ho chiuso gli occhi per la paura e l'ultima immagine che mi è rimasta impressa è quella della macchina orizzontale ferma davanti a noi. Matteo non andava sicuramente a 40 km orari ma nemmeno eccessivamente veloce e una volta che aveva visto la Smart ha provato a frenare. Dopo l'impatto sono scoppiati entrambi gli airbag. Sono scesa per ultima dalla macchina perché la portiera era bloccata dalla Smart e immediatamente ho prestato assistenza al piccolo Manuel'', ha spiegato.

La dinamica dell'incidente

Secondo alcuni dei passeggeri che erano all'interno della Lamborghini l'auto viaggiava oltre i limiti consentiti in quella strada, ma la percezione non sarebbe stata di una velocità che raggiungesse i 120 km orari.

Altri amici, sempre a bordo dell'auto, hanno raccontato invece di aver detto a Di Pietro di "rallentare", scrive RomaToday. "Ho avuto sicuramente la percezione che stessimo viaggiando a una velocità compresa tra i 50 e i 100", ha raccontato uno di loro. Anche un altro ragazzo che era a bordo si era raccomandato con Matteo di andare piano sia pochi minuti prima dell'incidente, sia nei giorni precedenti.

Insomma, il punto va chiarito. E l'aspetto sarà fondamentale anche per la dinamica del sinistro. Secondo la linea difensiva la Smart sulla quale viaggiavano Manuel con la mamma e la sorellina, non gli avrebbe dato la precedenza. Una versione che però stride sia con la ricostruzione della gip Angela Gerardi, dove si legge che la mamma di Manuel avesse messo la freccia per svoltare, e sia con la testimonianza di un autista Atac che seguiva la Smart.

Perché resta il giallo sulla velocità a cui viaggiava la Lamborghini. In questo senso è eloquente la conclusione di uno dei vigili urbani che con i carabinieri indagano sulla dinamica dello schianto: stando ai danni riportati dalla Lamborghini e dalla Smart, e dell'esame del fondo stradale, emerge come "la velocità eccessiva della Lamborghini e la violenza dell'impatto contro la Smart sono avvalorate dall'assenza di tracce di frenata prima dello stesso, e dalla presenza invece di segni di scarrocciamento dopo la collisione, impresse dalla Smart per metri 21,70", così da evincere sportamento-trascinamento ricevuto dalla city car da parte del Suv.