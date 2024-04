Inferno in galleria, prima lo schianto poi l'incendio: un morto e 11 feriti

Fiamme e fumo in galleria per un incidente stradale che ha visto coinvolti un pullman e un camion. Uno scenario da incubo quello che si è verificato intorno alle 9.30 di oggi, 4 aprile, all'interno della galleria Vinci nel tratto marchigiano dell'A14. L'uomo che era alla guida del pullman è rimasto ucciso.

L'impatto si è verificato nel territorio di Cupra Marittima al chilometro 293 della A14 in direzione sud. In seguito allo scontro tra il pullman e il camion, che trasportava sostanze alcoliche, si è innescato un incendio. La vittima è un uomo di nazionalità macedone. Altre 11 persone sono rimaste ferite e non si conoscono le loro condizioni. Sul posto sono intervenuti il 118, la polizia autostradale, i vigili del fuoco e personale della società Autostrade. La dinamica dell'incidente è da chiarire.