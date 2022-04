Infermiera falciata da un'auto, si era fermata per aiutare un ragazzo

Ha visto un'auto ferma in mezzo alla tangenziale e un motociclista a terra e - nonostante non fosse in servizio - si è fermata ad aiutarlo. Mentre stava prestando le prime cure in attesa dell'ambulanza una Mercedes guidata da una donna di 64 è piombata su di loro. E lei, infermiera di 43 anni, ora lotta tra la vita e la morte in un letto dell'ospedale Niguarda. È questa la dinamica dell'incidente avvenuto sulla Tangenziale est di Milano, nel tratto tra Lambrate e Cascina Gobba, nella notte tra sabato e domenica 10 aprile.

Tutto è accaduto una manciata di minuti dopo mezzanotte e mezza, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. Inizialmente l'intervento del 112 era stato richiesto per un incidente tra una moto (guidata a un 26enne) e un'automobile; più nel dettaglio - secondo una prima ricostruzione appresa da MilanoToday - pare che la moto abbia tamponato sulla corsia di sorpasso l'automobile che lo precedeva. Vedendo il giovane a terra in mezzo alla tangenziale l'infermiera di passaggio si è fermata per prestare soccorso ma pochi istanti dopo si è concretizzata la tragedia.

Per cause ancora da chiarire una Mercedes Classe A guidata da una donna di 64 anni è piombata sui veicoli coinvolti nel sinistro; l'impatto è stato tremendo e ad avere la peggio è stata l'infermiera. La donna, soccorsa dai sanitari del 118, è stata trasportata con la massima urgenza al pronto soccorso del Niguarda. Meno gravi, invece, le altre persone coinvolte: il motociclista è stato accompagnato al San Gerardo di Monza in codice giallo mentre il conducente della prima automobile è stato trasportato al San Raffaele per accertamenti. La 64enne, infine, è stata accompagnata al San Raffaele sotto shock. Per i rilievi che determineranno le cause del sinistro sono intervenuti gli agenti della polizia stradale.