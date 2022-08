Schianto sul raccordo, famiglia distrutta: tre morti

Tre morti sul raccordo autostradale Ivrea-Santhià, la bretella che collega l'autostrada Torino-Milano alla Torino-Aosta, nella serata di ieri, sul territorio di Settimo Rottaro. Si sono scontrate una Toyota Yaris e una Fiat Panda, finita nella scarpata a bordo carreggiata. I morti sono papà, mamma e figlio di 15 anni, italiani da tempo residenti in Gran Bretagna, che erano a bordo di quest'ultima vettura. Sulla Yaris invece viaggiavano quattro persone rimaste ferite in modo serio ma non in pericolo di vita. L'impatto è avvenuto nella carreggiata in direzione di Ivrea.

Nel tratto dell'incidente non è presente lo spartitraffico centrale, ma le due carreggiate sono separate solo da un cordolo in erba. In quello stesso tratto si sono già verificati gravi incidenti stradali sempre per lo stesso motivo. Una prima ipotesi è che la Panda, che viaggiava in direzione di Santhià, abbia invaso la carreggiata opposta su cui era in marcia la Yaris. La prima vettura avrebbe urtato la seconda impennandosi, ribaltandosi nella scarpata dalla parte opposta.

Due delle vittime sono state sbalzate fuori dall'abitacolo, la terza è stata recuperata già priva di vita tra la vegetazione oltre la scarpata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ivrea anche con l'elicottero Drago del comando provinciale, l'elisoccorso (che ha trasportato i feriti all'ospedale di Novara), la polizia stradale di Torino-Settimo e gli ausiliari dell'Ativa.