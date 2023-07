Tragico frontale in auto: morti sul colpo due giovani

Due vittime giovanissime, e un terzo ragazzo in gravi condizioni. È il tragico bilancio del terribile incidente frontale avvenuto intorno alle 5.45 di oggi, domenica 9 luglio, a Jesolo, in provincia di Venezia. Secondo una prima ricostruzione due auto si sono scontrate frontalmente, con il violento impatto che non ha lasciato scampo ai due giovani: Tommaso Cattai, 22 anni, e Mattia Pavanetto, di 24 anni, entrambi di Musile di Piave. Un terzo uomo di 38 anni si trova ricoverato in gravi condizioni.

Frontale a Jesolo: morti due giovani

Il gravissimo impatto costato la vita ad altri due giovani è accaduto in via Piave Nuovo, sulla strada che costeggia il fiume sul lato di Jesolo, all'altezza dell'officina carrozzeria Piave. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto da una Citroen Picasso il conducente, che è stato stabilizzato dai sanitari e trasferito in elicottero in ospedale all'Angelo. Non si è potuto fare nulla per i due ragazzi che erano sull'altro veicolo coinvolto, una Toyota Yaris. Il medico ne ha dovuto dichiarare la morte nonostante i soccorsi. I carabinieri della Compagnia di San Donà hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate verso le 9. Ai militari, che alle 10 sono ancora impegnati sul drammatico mortale, è poi toccato il compito di raggiungere le famiglie.

Il sindaco di Jesolo ha espresso su Facebook a nome dell’amministrazione comunale della città di Jesolo la vicinanza e il cordoglio ai parenti delle vittime. "All’alba c’è stato un grave incidente frontale che ha coinvolto due vetture in via Piave Nuovo, in territorio jesolano, che ha visto la morte di due ragazzi. Sul posto la polizia locale e i carabinieri della stazione di Jesolo per i rilievi e la gestione del traffico".

