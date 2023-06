Social challenge, morire per un like: 6 ragazzini su 100 hanno partecipato a sfide estreme

Morire per una sfida social. Succede sempre più spesso. A protagonisti delle challenge - ideate in nome di like e visualizzazioni - ma capita anche che le vittime siano del tutto estranee al "gioco". Dopo l'incidente di Roma dove un bambino è morto perché l'auto della sua mamma è stata travolta dalla Lamborghini affittata dagli youtuber TheBorderline pare proprio per una challenge, si riaccende l'attenzione sulle sfide estreme. Tanto folli quanto diffuse. Secondo dati dell'Istituto superiore di Sanità, circa 243.159 adolescenti italiani - il 6,1% degli studenti fra gli 11 e i 17 anni - hanno partecipato almeno una volta a una social challenge.

Per il caso di Roma sarà la magistratura ad accertare cosa è accaduto. Al momento il solo indagato per omicidio stradale e lesioni è il ventenne Matteo Di Pietro. La posizione dei "soci" youtuber è ancora al vaglio degli inquirenti.

A Modena un diciottenne si è tuffato nel fiume Secchia e non è più riemerso. Adesso un suo amico dice: "Mi ha chiesto di fare un video. Un filmato scherzoso dove voleva fingere di essere portato via dall'acqua. Poi, dopo il tuffo, il terzo della serie, purtroppo è scomparso".

A Montoro (Avellino) potrebbe esserci l'ombra di una sfida social dietro la morte di un ragazzino che avrebbe compiuto 14 anni a luglio. Francesco è stato trovato impiccato in casa dalla mamma. Avrebbe dovuto sostenere gli esami di terza media e tutti lo descrivono come uno studente modello, senza alcun problema. "Salgo in camera, scendo subito" le ultime parole dette alla famiglia. E invece lo hanno trovato con una cintura al collo. È stata aperta un'inchiesta e anche telefono e pc del ragazzino saranno analizzati. Non si può escludere che stesse partecipando a qualche folle sfida.

Lo studio "Dipendenze comportamentali nella Generazione Z" del dipartimento politiche antidroga della presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Istituto superiore di sanità dice che circa 243.159 adolescenti italiani, il 6,1% degli studenti fra gli 11 e i 17 anni, hanno partecipato almeno una volta a una challenge.

Sono stati intervistati nell'autunno del 2022 più di 8.700 studenti tra gli 11 e i 17 anni, 3.600 circa delle scuole secondarie di primo grado e 5.100 circa delle secondarie di secondo grado, su tutto il territorio nazionale. Ha partecipato a una sfida social il 7,6% degli 11-13enni intervistati (pari a 129.310 studenti) e il 5% dei 14-17enni (113.849). Le challenge, che spesso vengono filmate per essere pubblicate sui social network e fare il pieno di like e condivisioni, sono più diffuse fra i maschi e le fasce d'età più giovani.

