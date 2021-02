L'agricoltore soffocato dai liquami, l'operaio investito e l'uomo decapitato dal trattore

Un agricoltore di 60 anni è morto intorno alle 9:00 di ogggi domenica 21 febbraio dopo essere caduto nella vasca dei liquami della sua azienda agricola in località Poiago di Carpineti, sull'Appennino Reggiano. L'uomo non sarebbe riuscito a liberarsi e i soccorritori del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Secondo quanto riportato dai quotidiani locali i carabinieri ipotizzano si sia trattata di una caduta accidentale.

Nel Bresciano è invece morto il 68enne Giuseppe Lonati mentre era al lavoro in un campo di sua proprietà insieme ad altri familiari. Stavano tagliando la legna con la circolare, quando il maglione è rimasto impigliata nel cardano del trattore. Nonostante il veicolo sia stato subito fermato, per lui non c'è stato nulla da fare: è morto decapitato.

Ieri un altro incidente sul lavoro era occorso a un uomo di settant'anni travolto da un escavatore a Malgrate, nel Lecchese. Anche in questo caso per i soccorritori non c'è stato nulla da fare per le condizioni dell'uomo apparse sin da subito gravi agli operatori.