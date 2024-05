La strage di Casteldaccia, gli operai sono morti "asfissiati dall'idrogeno solforato"

Sarebbero state le esalazioni dell'idrogeno solforato a uccidere gli operai morti lunedì a Casteldaccia (Palermo), mentre eseguivano dei lavori di manutenzione alla rete fognaria. Nella giornata di oggi, 9 maggio, sono state eseguite le autopsie su tre dei cinque corpi: quelli di Epifanio Alsazia, Giuseppe La Barbera e Ignazio Giordano. Avevano i polmoni ostruiti, sarebbero quindi rimasti asfissiati dalle esalazioni. L'idrogeno solforato è un gas altamente tossico. Colpisce soprattutto le mucose.

Gli altri due esami autoptici su Giuseppe Miraglia e Roberto Ranieri saranno eseguiti domani. I medici legali hanno novanta giorni per depositare la loro perizia con le conclusioni. Dopo le autopsie, arriverà il nulla osta alla sepoltura e i familiari potranno fissare i funerali.

Sul fronte delle indagini, c'è il primo indagato. Si tratta di Nicolò Di Salvo, 67 anni, titolare della Quadrifoglio Group, l'azienda di Partinico per la quale lavoravano quattro delle cinque vittime e che aveva ricevuto in subappalto la manutenzione della rete fognaria dall'ex municipalizzata Amap. L'ipotesi di reato contestate sono quelle di omicidio colposo, con l'aggravante di essere stato commesso con violazione delle norme antinfortunistiche, e di lesioni personali colpose gravissime, con la stessa aggravante.

In seguito all'incidente altri due operai sono rimasti feriti. Uno è stato dimesso, l'altro è ricoverato in fin di vita all'ospedale Policlinico di Palermo.