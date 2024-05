"Il tappo di liquami saltato all'improvviso": l'ipotesi sulla morte dei 5 operai a Casteldaccia

La sonda di spurgo della rete fognaria che si blocca, gli operai che allora decidono di andare a controllare ma vengono investiti da una massa di liquami e gas. Ecco la possibile dinamica dell'incidente sul lavoro che il 6 maggio a Casteldaccia (Palermo) ha ucciso 5 operai mentre un sesto è in gravissime condizioni in ospedale. Si tratta di un'ipotesi ma se confermata spiegherebbe alcuni degli elementi in mano agli inquirenti.

Il subappalto, la sonda bloccata, gli operai senza maschere

Andiamo con ordine. A Casteldaccia vengono segnalate anomalie alla rete fognaria. L'Amap (azienda municipalizzata acquedotto di Palermo) esternalizza i lavori. La società Quadrifoglio Group ottiene in subappalto dalla Tek l'intervento di manutenzione. Gli operai iniziano cosi a lavorare in corrispondenza di una vasca di sollevamento delle acque reflue che si trova vicino a una cantina vinicola. I lavori riguardano "la messa in quota dei pozzetti e la disostruzione con ausilio di autospurgo".

Il contratto di appalto prevede che l'aspirazione dei liquami avvenga dalla superficie attraverso un autospurgo e che il personale non scenda sotto il livello dell'asfalto. Secondo l'ipotesi vagliata in queste ore però la sonda si sarebbe inceppata. Da qui la decisione di tre operai di scendere nella prima "stanza" dell'impianto fognario per cercare di sbloccarla. Dopo ore di tentativi il tappo di liquami che impediva il lavoro della sonda sarebbe saltato. Gli operai sarebbero precipitati nella vasca 3 metri più sotto. I colleghi, intervenuti in loro soccorso, sarebbero stati uccisi dalle esalazioni di idrogeno solforato.

L'ipotesi della sonda bloccata e del "tappo saltato" spiegherebbe perché - come rilevato dai vigili del fuoco intervenuti sul posto - nessuna delle vittime indossava la mascherina né aveva il gas alert, un apparecchio che misura la concentrazione dell'idrogeno solforato.

"Papà è morto da eroe"

Le vittime dell'incidente di Casteldaccia sono Epifanio Alsazia, 71 anni di Partinico; Giuseppe Miraglia, 47 anni, originario di San Cipirello (Palermo); Roberto Raneri, 51 anni di Alcamo (Trapani); Ignazio Giordano, 59 anni (Partinico); Giuseppe La Barbera, 28 anni, di Palermo.

Alsazia era contitolare della ditta Quadrifoglio group. Secondo il racconto dei sopravvissuti è stato il primo a scendere per verificare cosa stava succedendo.

Raneri era molto conosciuto ad Alcamo perché era uno degli ideatori del carnevale alcamese. Miraglia non doveva essere lì: ha dato il cambio al cugino, Giovanni D'Aleo, scampato alla strage.

Giordano era un operaio specializzato e aveva prestato il servizio militare nei vigili del fuoco. Da sette anni lavorava per la società Quadrifoglio Group "Operava nelle fognature, negli acquedotti e nello smaltimento dell'amianto ed era cosciente - dicono oggi i tre figli - che il suo lavoro era rischioso. Dopo l'incidente, non siamo stati avvisati da nessuno, abbiamo saputo tutto dai mezzi di informazione e dai social. Nostra madre è andata nella sede della ditta per avere conferme della tragedia. Vogliamo capire da dove è arrivato questo gas che ha ucciso nostro padre. Sappiamo che è stato tra gli ultimi a scendere nel pozzetto e che aveva tentato di aiutare gli altri. Di certo sappiamo che è morto da eroe".

La vittima più giovane è Giuseppe La Barbera, 28 anni, di Palermo. Era un lavoratore interinale dell'Amap, il suo sogno era avere un posto di lavoro non precario per dare più certezze ai suoi bimbi. Aveva mansioni di accertatore, doveva cioè vigilare sulle transenne piazzate in strada. Quando ha sentito un collega urlare, si è precipitato giù nella botola e non è più risalito.

L'operaio ferito - D. V. di 62 anni - si trova all'ospedale Policlinico e le sue condizioni sono gravissime. Ha un "danno multiorgano da tossicità diretta e da insufficienza polmonare con distress respiratorio".

La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo plurimo e al momento non ci sono indagati. Sopravvissuti vertici di Amap e Quadrifiglio sono già stati sentiti. Proseguono i lavori per mettere in ordine tutti gli elementi e dare una cornice all'ennesima strage sul lavoro nell'arco di pochi mesi.