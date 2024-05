I cinque operai morti nell'incidente di Casteldaccia, c'è il primo indagato

C'è un primo indagato per l'incidente sul lavoro avvenuto lo scorso 6 maggio a Casteldaccia (Palermo), per il quale hanno perso la vita cinque operai. Si tratta di Nicolò Di Salvo. È il titolare della Quadrifoglio, la ditta che aveva le opere in subappalto. È indagato per omicidio plurimo colposo. Avendo ricevuto un avviso di garanzia, ha avuto la facoltà di nominare un medico legale di fiducia che partecipi all'autopsia delle vittime.

La Quadrifoglio Group si era aggiudicata in subappalto dalla Tek i lavori di manutenzione della rete fognaria di Casteldaccia e di altri comuni. Si tratta di interventi che l'Amap - la municipalizzata di Palermo che gestisce le condotte idriche - aveva esternalizzato.

Il contratto di appalto per l'intervento di Casteldaccia prevedeva "la messa in quota dei pozzetti e la disostruzione con ausilio di autospurgo". L'aspirazione dei liquami doveva avvenire dalla superficie, il personale quindi non doveva scendere sotto il livello dell'asfalto. L'ipotesi è che la sonda si sia inceppata. Da qui la decisione di tre operai di scendere nella prima "stanza" dell'impianto fognario per cercare di sbloccarla. Il tappo di liquami che impediva il lavoro della sonda sarebbe però saltato. Gli operai sarebbero precipitati nella vasca 3 metri più sotto. I colleghi, intervenuti in loro soccorso, sarebbero stati uccisi dalle esalazioni di idrogeno solforato.

Le vittime sono Epifanio Alsazia, 71 anni di Partinico e contitolare della ditta Quadrifoglio; Giuseppe Miraglia, 47 anni, originario di San Cipirello (Palermo); Roberto Raneri, 51 anni di Alcamo (Trapani); Ignazio Giordano, 59 anni (Partinico); Giuseppe La Barbera, 28 anni, di Palermo. Quest'ultimo era un lavoratore interinale dell'Amap, aveva mansioni di "accertatore", doveva cioè vigilare sulle transenne piazzate in strada. Quando ha sentito un collega urlare, si è precipitato giù nella botola e non è più risalito. È invece rimasto ferito D. V. di 62 anni, le sue condizioni sono gravissime ed è in ospedale a Palermo. Si trova ricoverato al Policlinico in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva. È in coma, i medici hanno effettuato due "finestre" nella sedazione, restando sotto controllo la funzione respiratoria, supportata ancora meccanicamente, e si sono registrate alcune risposte finalizzate agli ordini semplici.

Le indagini coordinate dalla procura di Termini Imerese puntano a chiarire eventuali responsabilità e falle nella sicurezza. Sappiamo, perché accertato dai vigili del fuoco, che nessuno degli operai indossava mascherine e non avevano il gas alert, un apparecchio che misura la concentrazione dell'idrogeno solforato. Da chiarire anche come era stato selezionato il personale. C'è da chiarire anche la catena di responsabilità nella vigilanza sui lavori subappaltati alla ditta.