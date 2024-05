Le prime verità sull'incidente di Casteldaccia: gli operai non dovevano entrare nella vasca

La tragedia di Casteldaccia, il comune alle porte di Palermo dove lunedì 6 maggio cinque operai sono morti durante la manutenzione della rete fognaria, si poteva evitare. I lavoratori, secondo quanto emerso, non sarebbero dovuti scendere all'interno della stazione di sollevamento. L'appalto prevedeva che l'aspirazione dei liquami avvenisse dal piano strada attraverso un autospurgo e che il personale non scendesse sotto terra. Questo spiegherebbe anche l'assenza dei dispositivi di protezione. Cosa sappiamo finora dell'ennesima strage sul lavoro: chi sono le vittime, cosa è successo, come procedono le indagini.

Cosa c'era nel contratto di appalto

Gli operai sono morti eseguendo alcuni lavori di manutenzione all'interno di una vasca di sollevamento delle acque reflue che si trova vicino a una cantina vinicola. I lavori erano stati avviati dopo la segnalazione di anomalie della rete fognaria. L'Amap (azienda municipalizzata acquedotto di Palermo) ha incaricato la ditta Quadrifoglio group di Partinico di eseguire l'intervento. I lavori prevedevano "la messa in quota dei pozzetti e la disostruzione con ausilio di autospurgo".

Il contratto di appalto stipulato tra Amap e la Quadrifoglio group prevedeva che l'aspirazione dei liquami avvenisse dalla superficie attraverso un autospurgo e che il personale non scendesse sotto terra. Questo spiega perché - come rilevato dai vigili del fuoco intervenuti sul posto - nessuna delle vittime indossava la mascherina né aveva il gas alert, un apparecchio che misura la concentrazione dell'idrogeno solforato.

Gli operai morti uno dopo l'altro

Gli operai si sono trovati in un ambiente saturo di idrogeno solforato elevatissimo. Si tratta di un gas tossico, asfissiante e infiammabile. Ha un caratteristico odore di uova marce. Se inalato attacca le mucose, soprattutto gli occhi. Tutto è accaduto in pochi secondi: i primi due operai si sono sentiti male e non sono risaliti, quindi tre colleghi sono intervenuti rimanendo loro stessi soffocati. Anche un sesto operaio cerca di scendere, ma perde i sensi a causa delle esalazioni. È vivo ma gravissimo. Il settimo operaio, dall'esterno, lancia l'allarme.

Il nonno che lavorava ancora e il giovane papà: le vittime di Casteldaccia

Le vittime dell'incidente di Casteldaccia sono Epifanio Alsazia, 71 anni di Partinico, contitolare della ditta Quadrifoglio group srl di Partinico, che aveva vinto l'appalto dell'Amap; gli operai Giuseppe Miraglia, 47 anni, originario di San Cipirello (Palermo), Roberto Raneri, 51 anni di Alcamo (Trapani), Ignazio Giordano, 59 anni (Partinico) e Giuseppe La Barbera, 28 anni, di Palermo. Lui era lavoratore interinale dell'Amap, il sogno era avere un posto di lavoro non precario per dare più certezze ai suoi bimbi. Dovranno essere eseguite le autopsie per accertare le cause della morte, quasi certamente l'inalazione dell'idrogeno solforato.

L'operaio ferito - D. V. di 62 anni - si trova all'ospedale Policlinico e le sue condizioni sono gravissime. Ha un "danno multiorgano da tossicità diretta e da insufficienza polmonare con distress respiratorio".

A scampare alla tragedia sono stati Giovanni D'Aleo, 44 anni, Giuseppe Scavuzzo, 39 anni, e Paolo Sciortino, di 35. Sono stati sentiti dagli agenti della squadra mobile di Palermo che indaga col coordinamento della procura di Termini Imerese. È stato aperto un fascicolo, ancora a carico di ignoti, con l'ipotesi di omicidio colposo plurimo. Sentiti anche il direttore dei lavori e il responsabile della sicurezza. L'area del cantiere è stata posta sotto sequestro su disposizione dell'autorità giudiziaria.

L'operaio sopravvissuto: "È successo qualcosa di imprevisto"

"Ho lavorato fino alle 10 nella vasca e tutto è filato liscio. Mi ha dato il cambio mio cugino Giuseppe Miraglia (una delle vittime, ndr). Poi è successo qualcosa d'imprevisto", racconta Giovanni D'Aleo. Lui solo per una casualità si è salvato. Secondo il suo racconto, non c'erano stati problemi nell'esecuzione dei lavori. Gli operai avevano iniziato il lavoro alle 8 e dopo due ore si erano dati il cambio. "Ho capito subito che era accaduto qualcosa di grave e ho dato l'allarme", ha aggiunto in lacrime.