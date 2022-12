Incidente in una cava, operaio muore sepolto da un cumulo di ghiaia

Tragico incidente oggi, 9 dicembre, in una cava a Bedizzole, in provincia di Brescia. Un operaio di 62 anni è morto, sepolto da un cumulo di ghiaia.

Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, stamani alle 6 l'uomo si trovava come tutti i giorni alla cava di ghiaia Panni srl di via Gavardina. Era in un cassone quando un collega, senza sapere della sua presenza, avrebbe scaricato con un muletto del materiale. Il 62enne è rimasto letteralmente sepolto. Solo dopo alcuni minuti, non vedendo più il lavoratore, sono cominciate le disperate ricerche da parte degli altri colleghi. Una volta svuotato il rimorchio del mezzo pesante, la tragica scoperta del corpo e la richiesta d’aiuto. I soccorritori hanno solo potuto accertare il decesso.

Sul posto, per gli accertamenti del caso, i carabinieri e i tecnici del Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro. L’autorità giudiziaria ha disposto il sequestro del camion e degli altri mezzi.