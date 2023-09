Crolla ponteggio: operai restano intrappolati tra le macerie

Ancora un incidente sul lavoro nel Torinese dopo la tragedia di Brandizzo, dove cinque operai della Sigifer di Borgo Vercelli sono stati investiti e uccisi nella notte tra mercoledì 30 e giovedì 31 agosto da un treno mentre stavano eseguendo alcuni lavori sui binari. Stavolta siamo a Rivoli, dove nel pomeriggio del 5 settembre quattro operai sono rimasti feriti dal crollo di un ponteggio.

Per cause ancora in corso di accertamento, un solaio in costruzione nel cantiere di un edificio privato in via Acqui angolo via Pavia è crollato. Quattro operai sono rimasti intrappolati sotto le macerie e sono intervenuti i vigili del fuoco per liberarli. Affidati alle cure del 118, sono stati portati in ospedale.

"È il secondo crollo in un cantiere nel territorio di Rivoli in un anno e tutto ciò mi desta preoccupazione, per la vita degli operai prima di tutto", dice il sindaco di Rivoli, Andrea Tragaioli. All'inizio dell'ottobre 2022 tre operai erano rimasti feriti nel crollo di un cantiere edile, per uno si era temuto il peggio. "Non è più tollerabile - aggiunge - uscire di casa per andare al lavoro e avere paura di non potervi fare ritorno".

Spetta a forze dell'ordine e tecnici dello Spresal (Servizio prevenzione sicurezza ambienti di lavoro) ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Sembra che i lavoratori stessero gettando la soletta in calcestruzzo su un livello, poi il cedimento.

"Solo per una pura casualità - dice Mario De Lellis, segretario generale Filca-Cisl Torino - non ci troviamo a piangere ancora vittime sul lavoro, ma ci troviamo di fronte a una drammatica e inaccettabile scia di sangue che bisogna arrestare quanto prima".

"Sono passati solo pochi giorni dalla strage di Brandizzo e la scia di incidenti sul lavoro non accenna a fermarsi: ieri a Trofarello in un'azienda della logistica e oggi in un cantiere di Rivoli, dove un gruppo di edili sono stati travolti e feriti dal crollo di un'impalcatura. Siamo di fronte a una tragedia senza fine: il problema non sono le norme di sicurezza, ma il loro rispetto. Se il diritto a un lavoro sicuro passa in secondo piano rispetto agli interessi economici, i risultati non possono che essere questi: occorre subito un cambio di passo, contratti regolari e non lavoro nero, formazione e non precarietà, e soprattutto più controlli da parte degli organi ispettivi, prima degli incidenti e non solo a posteriori alla ricerca - pur doverosa - delle responsabilità", è il commento della Cgil Torino.

