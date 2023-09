Resta schiacciato da un macchinario mentre lavora in fabbrica: morto operaio di 51 anni

Ennesimo incidente sul lavoro. A Marcianise (Caserta) un uomo di 51 anni è morto mentre lavorava in uno dei capannoni della ditta Comet Sud, specializzata nella lavorazione di lamine di metallo. La vittima è Giuseppe Borrelli. Nato in Svizzera, viveva a Pignataro Maggiore. La sua famiglia, storicamente impegnata nel commercio dei fiori, è molto nota in paese.

L'incidente è avvenuto durante il turno di notte, intorno alle 21.30 del 5 settembre. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, l'operaio sarebbe rimasto schiacciato da un macchinario e una frattura cervicale non gli ha dato scampo. Pino, come lo chiamavano i colleghi, era un operaio esperto e le indagini dovranno appurare cosa abbia causato l'incidente.

Solo poche ore prima un altro incidente si è verificato nel Torinese. A Rivoli quattro operai sono rimasti feriti in modo grave dal crollo di un ponteggio. Sono rimasti intrappolati sotto le macerie e sono intervenuti i vigili del fuoco per liberarli.

