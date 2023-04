Operaio muore schiacciato da una ruspa: è la quarta vittima sul lavoro in tre giorni

Ancora un incidente mortale sul lavoro. Il quarto in tre giorni. Un operaio di 52 anni oggi 14 aprile è morto a Brindisi all’interno della Ipem, industria in cui si trovano dei grossi depositi di gpl e altri combustibili liquidi e gassosi.

Secondo BrindisiReport l'uomo, originario di Marcianise, era dipendente di una ditta appaltatrice e sarebbe stato schiacciato da una ruspa. I soccorritori del 118 hanno solo potuto accertare il decesso. Il collega che manovrava il mezzo è stato trasportato presso l'ospedale Perrino di Brindisi in stato di choc. Sul posto anche i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale dello Spesal. La dinamica dei fatti è in fase di ricostruzione.

I fatti di Brindisi arrivano al termine di una settimana tragica. Giovedì 13 aprile un operaio di 45 anni, Dino Viscardi, è morto in una cava di Brienza, in provincia di Potenza. La tragedia intorno alle 9. Viscardi era a bordo di un automezzo di lavoro per il trasporto e lo scarico di inerti che è precipitato da un'altezza di oltre 50 metri.

Solo mercoledì a Noverasco di Opera (Milano) sono morti Angelo Giovanni Zanin, 51 anni, e Dario Beira, 69 anni. Stavano potando gli alberi del centro sportivo "Le Rovedine" ed erano su una piattaforma a svariati metri da terra in un cestello sostenuto da un braccio meccanico, che per cause ancora da accertare si è schiantato al suolo. Ferito in modo grave un terzo lavoratore.

Sempre mercoledì un operaio senegalese di appena 24 anni ha perso la vita cadendo da un'altezza di circa 10 metri nel cantiere per la ristrutturazione della chiesa di Sant'Agostino a Teramo.