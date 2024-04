Cade nella macchina tritarifiuti e muore stritolato a 23 anni

La caduta nel macchinario in funzione. Poi il dramma. Tragico incidente sul lavoro nella serata di venerdì 19 aprile a Cusago, nel Milanese, dove un ragazzo di 23 anni è morto dopo essere finito in un tritarifiuti. Teatro della tragedia, avvenuta pochi minuti dopo le 20:30, è stata la sede di un'azienda di viale Europa che si occupa proprio di smaltimento rifiuti, la Convertini.

Sembra che l'uomo, regolarmente assunto, stesse distruggendo degli scarti di lavorazione del legno quando - per cause ancora in corso di accertamento - sarebbe "precipitato" nel macchinario. Nonostante l'immediato intervento dei vigili del fuoco, per lui non c'è stato nulla da fare: è stato praticamente stritolato e i medici del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Corsico, che a lungo hanno effettuato tutti gli accertamenti necessari per ricostruire l'accaduto e verificare eventuali responsabilità.