Precipita dal tetto di un capannone: morto operaio

Ennesimo incidente mortale sul lavoro. Oggi, 12 settembre, un operaio di 48 anni, A.M., è morto precipitando dal tetto di un capannone. L'incidente è avvenuto nell'area industriale di Lamezia Terme. Sul posto è intervenuto il personale del 118, ma i tentativi dei sanitari di rianimare il 48enne sono stati inutili. È stata aperta un'indagine per fare luce su quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità.

Quello di oggi è il secondo incidente mortale sul lavoro che, in meno di una settimana, si verifica in provincia di Lamezia Terme. Solo venerdì scorso un operaio è stato travolto e ucciso da un'auto sulla statale 280 mentre segnalava un incidente.

Secondo gli ultimi dati Inail disponibili, le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale presentate all'Istituto nei primi cinque mesi del 2023 sono state 358.

Proprio oggi il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone in occasione dell’avvio del corso di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è tornato sul tema delle morti bianche. "Le morti sul lavoro feriscono il nostro animo. Feriscono le persone nel valore massimo dell’esistenza, il diritto alla vita. Feriscono le loro famiglie. Feriscono la società nella sua interezza. Lavorare non è morire", ha sottolineato il Capo dello Stato.

"Il nostro Paese - ha aggiunto - colloca il diritto al lavoro e il diritto alla salute tra i principi fondanti della Repubblica. Non è tollerabile perdere una lavoratrice o un lavoratore a causa della disapplicazione delle norme che ne dovrebbero garantire la sicurezza sul lavoro. I morti di queste settimane ci dicono che quello che stiamo facendo non è abbastanza. La cultura della sicurezza deve permeare le Istituzioni, le parti sociali, i luoghi di lavoro".

