Perde l'equilibrio e precipita dal ponteggio: morto operaio

Un operaio di 51 anni è rimasto vittima di un incidente sul lavoro. La tragedia è avvenuta a Roma, nel cantiere di un palazzo in via Toscana. L'uomo è precipitato nell'intercapedine tra le mura dell'edificio e l'impalcatura sulla quale stava lavorando. La caduta, dal quarto piano, non gli ha lasciato scampo ed è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Castro Pretorio e quelli della scientifica per i rilievi.