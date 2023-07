La caduta da 5 metri mentre lavora in fabbrica e la corsa in ospedale: Pasquale muore a 19 anni

Morire di lavoro ad appena 19 anni. Dopo cinque giorni in ospedale è morto all'ospedale di Nocera Inferiore, Pasquale Sansone. Il ragazzo lavorava in un'azienda di torrefazione e per cause da accertare, in quello che doveva essere un normale turno di lavoro, ha perso l'equilibrio ed è caduto da un'altezza di 5 metri.

La notizia è ufficializzata dal sindaco di Sant'Antonio Abate, Ilaria Abagnale. "Abbiamo trascorso giorni nella preghiera e nella speranza - scrive su Facebook -. Purtroppo, con profondo dolore annuncio la triste notizia della perdita del giovane Pasquale, nostro concittadino, appena 19 anni. La nostra comunità commemora così un'altra giovane vita preziosa, per la quale, in segno di rispetto e riconoscimento, sarà proclamato un giorno di lutto cittadino, in concomitanza con i funerali. In momenti come questo, il dolore delle assenze improvvise si fa particolarmente intenso. Mentre cerchiamo di affrontare questa tragedia, ricordiamo Pasquale per la sua vitalità contagiosa e la gioia che portava nelle nostre vite, che continueremo a onorare con la sua memoria. Il nostro cordoglio e sostegno vanno alla mamma, al papà, nostro caro collaboratore comunale, alla famiglia e agli amici di Pasquale. Ci uniamo nel supporto reciproco, cercando conforto e forza nella solidarietà di questa comunità. Che Pasquale - conclude - possa riposare in pace, sapendo che è stato amato e che la sua presenza sarà per sempre sentita tra noi".

