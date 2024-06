Morire di lavoro, l'ultima vittima aveva solo 18 anni

Diciotto anni. L'ultima vittima del lavoro in Italia era appena maggiorenne. L'incidente mortale è avvenuto oggi 20 giugno, in un campo all'interno di una cascina a Brembio nel Lodigiano.

Secondo quanto appreso finora il ragazzo è stato schiacciato da un macchinario agricolo. All'infortunio ha assistito un collega di 20 anni che ha accusato un malore. Quando i soccorritori del 118 sono arrivati sul posto il ragazzo era già morto. I tecnici dell'Ats di Lodi, i vigili del fuoco e i carabinieri sono al lavoro per ricostruire l'accaduto. A iniziare dalla verifica del rispetto delle norme di sicurezza.

Per le conseguenze di un incidente sul lavoro nei campi è morto, solo 24 ore fa, Satnam Singh, il bracciante indiano di 31 anni. Lui però non è stato soccorso. Chi era con lui lo ha scaricato in strada, poggiando il braccio mutilato su una cassetta per la frutta.