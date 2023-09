Trattore si ribalta: agricoltore muore schiacciato

Incidente mortale sul lavoro in provincia a Venasca, in valle Varaita, nella provincia di Cuneo. Un uomo è morto nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 6 settembre 2023, schiacciato dal trattore di cui era alla guida. L'incidente è avvenuto in borgata Rolfa, sulle alture del paese. La vittima aveva 68 anni, ed era residente a Piasco, a pochi chilometri da Venasca.

È intervenuto l'elisoccorso, ma i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo.Il caso è al vaglio di carabinieri e Spresal, il servizio per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro dell'Asl Cn1.

