Operaio precipita dall'impalcatura e muore sul colpo

Un uomo è morto sul lavoro oggi a Genova. La tragedia alla Foce: l'operaio è morto sul colpo in via Cecchi cadendo da un'impalcatura mentre si trovava al terzo o quarto piano di un palazzo per lavori di ristrutturazione iniziati lunedì scorso.

Il tutto è accaduto attorno alle 10 di questa mattina, mercoledì 15 settembre: il 54enne, italiano, che si trovava su una impalcatura di un palazzo in via Cecchi, è improvvisamente caduto nel vuoto. Secondo le prime ricostruzioni, un elemento metallico avrebbe ceduto ma non vi sono certezze. L'altezza è stata tale da non lasciargli scampo. Secondo una prima ricostruzione, l'operaio morto questa mattina a Genova stava montando l'impalcatura di un palazzo dove dovevano iniziare i lavori di rifacimento della facciata.

Sul posto sono arrivati i soccorritori della Croce Bianca Genovese e l'automedica, che hanno cercato di rianimarlo per mezzora ma l'operaio è morto sul colpo. Lascia una figlia di 18 anni. Davanti al civico 19 sono arrivati anche i carabinieri che hanno aperto un fascicolo d'indagine per accertare l'esatta dinamica della vicenda e gli ispettori dell'Asl per verificare il rispetto delle misure di sicurezza.

Indagano i militari dell'Arma per fare piena chiarezza sul drammatico incidente. Nei primi 7 mesi dell'anno, in Liguria, sono avvenuti 50 infortuni sul lavoro al giorno. Di questi 14 sono stati mortali, un aumento del 6,3% rispetto al 2020.