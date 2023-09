Resta schiacciato da un mezzo: operaio muore sulla pista dell'aeroporto

Non si ferma la strage dei lavoratori. Un operaio impegnato nel rifacimento del manto stradale sulla pista dell'aeroporto Marconi di Bologna è rimasto schiacciato da un mezzo della sua stessa ditta ed è morto. La tragedia è avvenuta nella notte tra il 13 e il 14 settembre.

La vittima, secondo quanto si apprende, è un italiano di 52 anni che lavorava per un'azienda di Modena. Da ricostruire la dinamica, non è chiaro se il mezzo che lo ha investito stesse procedendo in retromarcia. Da accertare che se l'operaio è morto per le conseguenze dello schiacciamento o per un arresto cardiaco di poco successivo. Sul posto la Polaria e il 118.

"A nome mio e della città esprimo il più profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia e ai colleghi dell'operaio che purtroppo questa notte ha perso la vita mentre svolgeva il suo lavoro all'Aeroporto Marconi di Bologna", dice il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, in una nota. "È l'ennesimo episodio di morte sul lavoro che si verifica nel nostro Paese. Le autorità competenti accerteranno ora le responsabilità per questo episodio. - sottolinea Lepore - Ma occorre l'attenzione e l'impegno di tutti affinché questa piaga cessi, con maggiori investimenti sulla formazione e la sicurezza sul lavoro e lavorando sia a una nuova cultura del lavoro sicuro sia all'innovazione tecnologica nei dispositivi di prevenzione".

Solo ieri, 13 settembre, tre operai - Fernando Di Nella, 62 anni, Gianluca De Santis, 40 anni, e Giulio Romano, 56 anni, - sono morti in seguito a uno scoppio alla Esplodenti Sabino di Casalbordino (Chieti).

Sempre ieri ad Arzano, nel Napoletano, un operaio di 44 anni è morto precipitando dal tetto di un capannone. La caduta, da un'altezza di circa dieci metri, non gli ha dato scampo. Lavorava per una ditta impegnata in lavori di installazione di pannelli fotovoltaici. In questo caso le indagini sono condotte dai carabinieri.

