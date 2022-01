Resta incastrato tra il cestello elevatore e una porta: morto operaio

Ennesimo incidente sul lavoro dall'esito mortale. A perdere la vita un operaio italiano di 57 anni, che stava lavorando in un cantiere edile di Milano. Secondo la ricostruzione della questura, l'uomo si trovava su un cestello elevatore quando è imasto incastrato tra lo stesso cestello e lo stipite di una porta. Immediatamente soccorso, è morto in ospedale. Le ferite riportate erano troppo gravi e i santari della clinica Sant'Ambrogio non hanno potuto salvarlo. Le indagini sono affidate alla polizia.