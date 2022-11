Colpito da una gru e scaraventato in mare: morto operaio di 41 anni

Ennesimo incidente mortale sul lavoro. Nella tarda mattinata di oggi, 8 novembre 2022, un operaio marittimo è morto al porto di Ortona (Chieti). La vittima aveva 41 anni ed era di origine filippina.

L'operaio stava lavorando a bordo di una nave ormeggiata nello scalo. Per cause ancora in corso di accertamento, il marittimo è stato colpito dal gancio di una gru che spostava un pesante carico, ed è stato scaraventato in acqua. Recuperato e trasportato dall'elisoccorso del 118 all'ospedale Santo Spirito di Pescara, il 41enne è morto poco dopo a causa dei gravi traumi riportati. La Capitaneria di porto sta eseguendo tutti gli accertamenti.

Si tratta della terza vittima del lavoro in 24 ore. Solo ieri Nicoletta Paladini, operaia di 50 anni, è morta mentre lavorava nella vetreria di Borgonovo (Piacenza). Nella stessa giornata alla Alessio Tubi, azienda che si trova a La Loggia (Torino), un operaio è morto dopo essere stato travolto da alcuni pacchi contenenti materiale metallico.