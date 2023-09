Camion schiaccia due operai sulla nave: un morto e un ferito grave

Due operatori marittimi sono stati investiti da un camion nel porto di Salerno, al molo N.26. Uno dei due è morto sul colpo, mentre l'altro è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno. Non si conoscono al momento le sue condizioni.

L'incidente è avvenuto poco dopo le ore 13 di oggi, giovedì 14 settembre 2023, all'interno dello scalo salernitano. I due marittimi, membri dell'equipaggio di una nave Caronte & Tourist della tratta Salerno-Messina attraccata nello scalo salernitano, sono stati investiti da un camion impegnato in operazioni di trasporto container, all'interno del garage. Ancora in corso gli accertamenti necessari per far luce sulla dinamica dell'incidente.

L'operaio morto nel porto di Salerno: la dinamica

La vittima, secondo quando rende noto Gerardo Arpino della Cgil di Salerno, è un ufficiale della Caronte & Tourist, così come il suo collega rimasto gravemente ferito e ricoverato nell'ospedale di Salerno. "Non si può affiancare la parola morte a quella del lavoro. Bisogna innalzare i livelli di sicurezza sul lavoro. Intanto esprimiamo vicinanza alla famiglia della vittima e del ferito", dice il sindacalista.

Come riportato da SalernoToday citando la Capitaneria di Porto, l'incidente è stato causato da un malfunzionamento della ralla - il pezzo di acciaio che collega il rimorchio al conduttore con la parte mobile -, che ha causato lo sganciamento del rimorchio e l'incidente. Sul posto, tra i funzionari dell'Autorità di sistema portuale del Tirreno Centrale, sono presenti il presidente Andrea Annunziata e il responsabile della Security, Ugo Vestri.

L’uomo ferito è stato trasportato in codice rosso al "Ruggi d'Aragona" di Salerno, per l’altro invece non c’è stato purtroppo nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini insieme al pm di turno presso la Procura di Salerno.

Continua a leggere su Today.it...