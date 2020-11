Auto si schianta contro un muro e si ribalta: Antonio muore a 16 anni

Il giovane era seduto nel sedile posteriore dell'auto al momento dello schianto: inutili i soccorsi, per lui non c'è stato nulla da fare. È successo a Limatola, in provincia di Benevento: feriti altri due giovani

Un ragazzo di 16 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri, domenica 8 novembre, a Limatola, in provincia di Benevento. Secondo una prima ricostruzione il giovane Antonio si trovava sul sedile posteriore di una Mini Cooper guidata da un altro ragazzo che, per motivi ancora da chiarire, ha perso il controllo mentre la vettura viaggiava in via San Rocco, nei pressi del Municipio di Limatola.

L'automobile prima si è schiantata contro un muro di cemento armato, poi si è ribaltata sull'asfalto. Immediato l'intervento dei soccorritori del 118, dei vigili del fuoco di Telese Terme, degli agenti della Polizia Municipale di Limatola e dei carabinieri: purtroppo per Antonio non c'è stato nulla da fare.

Troppo gravi le ferite riportate nello schianto: il giovane è deceduto nell'impatto. Feriti in maniera non grave anche il ragazzo alla guida della Mini e quello che si trovava sul sedile passeggero. Distrutta dal dolore la famiglia di Antonio: il papà, dipendente delle ferrovie, la mamma e la sorella, che frequentava l'Istituto per ragionieri a Sant'Agata dei Goti, sempre in provincia di Benevento