Sbalzato a terra con la sua Honda, morto motociclista

Ha perso il controllo della sua moto ed è finito in un terrapieno. Giacomo Xotta, 64 anni, è morto domenica sera in un incidente avvenuto a pochi chilometri dalla sua abitazione a Marano Vicentino.

Come si legge su VicenzaToday, l'uomo era in sella alla sua Honda e stava raggiungendo il centro del paese. Per cause ancora da accertare, la moto è finita contro un terrapieno. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime: sul posto è giunta l'ambulanza del Suem 118 dell'ospedale di Santorso ma i tentativi di rianimazione, operati a lungo dai sanitari sul luogo dell'incidente, sono stati vani. Indaga la polizia locale Alto Vicentino di Schio.

