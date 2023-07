L'incidente in moto e il tir che la travolge: Mariella muore a 28 anni davanti al fidanzato

Un giro in moto è finito in tragedia per due fidanzati a Civita Castellana (Viterbo). Mariella Carrino, 28 anni, è morta mentre il suo fidanzato Dario Gilberto Celestini, 42 anni, è ricoverato in gravi condizioni.

Mariella era di Roma, Dario è di Civitavecchia ma residente sempre nella Capitale. Venerdì pomeriggio erano in sella a una moto e stavano rincasando dopo una gita quando, percorrendo la Flaminia, si sono scontrati con una Fiat Panda con a bordo una coppia di coniugi 60enni.

L'impatto è stato violento e i ragazzi sono stati sbalzati sull'asfalto. Mariella Carrino è finita sull'altra corsia di marcia dove è stata investita e travolta da un autotreno. Il conducente, un uomo di 57 anni, non è riuscito a evitarla. La ragazza è rimasta incastrata sotto il mezzo pesante: per liberarla i vigili del fuoco hanno dovuto sollevarlo. Poi hanno affidato la 28enne ai sanitari del 118 che, nonostante diversi tentativi di rianimazione, non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. Mariella è morta sotto gli occhi del fidanzato.

Continua a leggere su Today.it...