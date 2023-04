Ubriaco travolge uno scooter: ragazzo di 23 anni gravissimo

Gravissimo incidente stradale nella notte tra giovedì e venerdì a Meda (Monza). All'incrocio tra via Piave e via Caduti Medesi c'è stato lo scontro tra uno scooter e una Citroen C3. Alla guida della moto c'era un ragazzo di 23 anni che è stato sbalzato sull'asfalto e ha riportato lesioni gravissime. Soccorso, è ricoverato all'ospedale San Gerardo di Monza ed è in pericolo di vita.

Al volante dell'auto c'era un 33enne, risultato positivo all'alcol test. Sottoposto alla prova dell'etilometro, come si legge su MonzaToday, aveva un valore di 0,79 g/L (prima prova) e di 0,66 g/L (seconda prova). Sono in corso le indagini dei carabinieri per accertare l'esatta dinamica e chiarire le responsabilità.